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Kadın - Aile Bardakta sufle nasıl yapılır? Fırına gerek kalmadan enfes sufle tarifi
Kadın - Aile

Bardakta sufle nasıl yapılır? Fırına gerek kalmadan enfes sufle tarifi

Evde kolayca yapıp, afiyetle yiyebileceğiniz bardakta sufle tarifini sizin için yazık. İşte evde yapabileceğiniz bardakta sufle tarifi…

Yeniakit Publisher
2021-01-20 22:31:00 -
Bardakta sufle nasıl yapılır? Fırına gerek kalmadan enfes sufle tarifi

Bardakta enfes sufle tarifi için gerekli malzemeler:

- 1 çay bardağı kadar süt

- 40 gr tereyağı

- 2 adet orta boy yumurta akı

- 2 adet orta boy yumurta sarısı

- 1 yemek kaşığı un

- 2 yemek kaşığı şeker

- 1 yemek kaşığı kakao

- 100 gr bitter çikolata

- 1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

- Süt ve tereyağını tencerede ısıtıyoruz ve tereyağı eriyince ocaktan alıyoruz.

- Tencereye çikolata ve kakaoyu da ekliyoruz. Daha sonra karıştırdıktan sonra bekletiyoruz.

- Ayrı bir kaba yumurtamızın akını, şekerimizi ve tuzumuzu ekleyip mikser ile katılaşana dek çırpıyoruz.

- Çikolatanın bulunduğu tencerenin içine yumurta sarılarını ve unu ekleyip iyice karıştırıyoruz. Elde ettiğimiz köpüğü çikolata karışımımıza azar azar ekleyerek karıştırıyoruz.

- Orta boy fincanlarımızın yarısına kadar karışımımızı ekliyoruz.

- Bir tencereye bir miktar kaynar su koyduktan sonra bardakları içine dengeli şekilde oturtuyoruz. Kapağı bir bezle sarıp üstüne kapatıyoruz.

Püf noktası

İçinin akışkan olmasını isteyenler 4-5 dakika,

Rafadan olmasını isteyenler 6-7 dakika,

Katı olmasını isteyenler 7-8 dakika bekletebilirler. Herkese afiyet olsun!

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