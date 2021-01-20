Bardakta sufle nasıl yapılır? Fırına gerek kalmadan enfes sufle tarifi

Bardakta enfes sufle tarifi için gerekli malzemeler:

- 1 çay bardağı kadar süt

- 40 gr tereyağı

- 2 adet orta boy yumurta akı

- 2 adet orta boy yumurta sarısı

- 1 yemek kaşığı un

- 2 yemek kaşığı şeker

- 1 yemek kaşığı kakao

- 100 gr bitter çikolata

- 1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

- Süt ve tereyağını tencerede ısıtıyoruz ve tereyağı eriyince ocaktan alıyoruz.

- Tencereye çikolata ve kakaoyu da ekliyoruz. Daha sonra karıştırdıktan sonra bekletiyoruz.

- Ayrı bir kaba yumurtamızın akını, şekerimizi ve tuzumuzu ekleyip mikser ile katılaşana dek çırpıyoruz.

- Çikolatanın bulunduğu tencerenin içine yumurta sarılarını ve unu ekleyip iyice karıştırıyoruz. Elde ettiğimiz köpüğü çikolata karışımımıza azar azar ekleyerek karıştırıyoruz.

- Orta boy fincanlarımızın yarısına kadar karışımımızı ekliyoruz.

- Bir tencereye bir miktar kaynar su koyduktan sonra bardakları içine dengeli şekilde oturtuyoruz. Kapağı bir bezle sarıp üstüne kapatıyoruz.

Püf noktası

İçinin akışkan olmasını isteyenler 4-5 dakika,

Rafadan olmasını isteyenler 6-7 dakika,

Katı olmasını isteyenler 7-8 dakika bekletebilirler. Herkese afiyet olsun!