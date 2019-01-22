Barcelona'ya imza atan yıldız oyuncu, İbrahim Tatlıses'in şarkısını söyledi
İspanyolların dünya devi Barcelona'ya imza atan Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng, İbrahim Tatlıses'in "Bir tanem" isimli şarkısını söyledi.22 Ocak 2019 Salı 15:57
İspanya'nın Barcelona Kulübü, sosyal medyadan Ganalı hücum oyuncusu Kevin- Prince Boateng'in Türkçe mesajını yayımladı.
Barcelona Kulübünün Twitter'daki Türkçe hesabında yer alan videoda Türk futbolseverlere seslenen Boateng, "Merhaba Türkiye. Nasılsın? İyi akşamlar. Bir tanem, deli gibi severim." ifadelerini kullandı.
Kiralık geldi
Katalan ekibi, Ganalı milli futbolcuyu İtalya'nın Sassuolo takımından 8 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlamıştı.
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