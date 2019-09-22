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Barcelona'ya Granada şoku! 2-0

İspanya La Liga'nın 5.haftasında Barcelona, Granada'ya konuk olurken sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

22 Eylül 2019 Pazar 12:47
Barcelona'ya Granada şoku! 2-0

La Liga'nın 5. haftasında lige yeni yükselen Granada'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Barcelona, son 25 yıldaki en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Son şampiyon, bu sezon üç deplasman maçında yalnızca bir puan alabilirken, tüm turnuvalarda oynadığı son yedi deplasman karşılaşmasında ise galip gelemedi.

Buna karşın Real Madrid ve diğer zirveye oynayan La Liga takımları da sezona kötü bir başlangıç yaptıkları için, Barcelona an itibarıyla liderin yalnızca üç puan gerisinde bulunuyor.

Barcelona, bu kadar kötü başlangıcı son olarak 1994-95 sezonunda efsanevi teknik direktör Johan Cruyff'un yönetimindeki Rüya Takım döneminin sonunda yapmıştı. O sezon ligi dördüncü sırada bitiren Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalde Paris Saint-Germain'e elenmişti

Öte yandan beş maçta dokuz gol yiyen Ernesto Valverde'nin öğrencileri, 1996-97'den beri La Liga'daki en kötü savunma başlangıcını da yapmış oldu.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 12:47
  1. Barcelona
  2. Granada
  3. La Liga
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