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Spor Barcelona'nın yıldızı Lewandowski'den Fenerbahçe açıklaması
Spor

Barcelona'nın yıldızı Lewandowski'den Fenerbahçe açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-06-03 19:51:00 -
Barcelona'nın yıldızı Lewandowski'den Fenerbahçe açıklaması

Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, milli takım kampında geleceğine dair konuştu.

Polonya ile EURO 2024'te mücadele edecek olan Robert Lewandowski milli takım kampında geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"KALBİM BANA SÖYLEYECEK"

Emeklilik için gelen soruya cevap veren Lewandowski, "Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum ve bu da emekliliği düşünemediğim anlamına geliyor. Belki Kroos o anı hissetmiştir ama ben henüz emekliliğimin geldiğini hissetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Emeklilik kararı vermeden önce bunu hissetmesi gerektiğini söyleyen Robert Lewandowski şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Kalbim bana o anı söyleyecek. Bir karar vermeden önce önce bir şeyler hissetmeliyim."
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"FENERBAHÇE BENİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİ"

Adı Fenerbahçe ile de anılan Robert Lewandowski şu açıklamayı yapmıştı:

"Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum."

OYUNCUNUN RAKAMLARI

35 yaşındaki golcünün Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Lewandowski, Barcelona formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 59 gol, 17 asist yaptı.

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