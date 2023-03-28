Barcelona'nın sonu gelebilir

İspanya Hakem Teknik Kurulu eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira ve oğlunun sahip olduğu şirketlere ödeme yaptığı iddialarıyla ilgili Barcelona Kulübü hakkında açılan soruşturmada yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Faturalar ortaya çıktı

Marca'nın haberine göre, Enriquez Negreira ve oğlunun şirketleri, 2001'den 2018'e kadar Barcelona'ya milyonlarca dolarlık fatura kesti. Savcılık, Barcelona'nın daha fazla ödediğini düşünse de şu ana kadar 2.971 milyon euroluk fatura tespit etti ve bunların hangi hizmetlere karşılık geldiğini öğrenmeye çalıştı. Yaklaşık 3 milyon euronun 518 bin eurosunun video analiz için ödendiği tespit edildi. Barcelona'nın, Negreira Sanchez'in oğluna İspanya Milli Takımı ve diğer milli takımların maçlarının video analizi için bu ücreti ödediğine dair faturalar ortaya çıktı.

Evrakları savcılığa iletmediler

Savcılık, Negreira Sanchez'in oğlundan alınan video analizlerin bir örneğini Barcelona'dan talep etti. 2014-2018 yılları arasında oynanan maçlara dair video analizleri ise Barcelona bulamadı ve Savcılığa iletemedi. Savcılığın açıklamasında, "Hizmetin sağlandığı videolar veya diğer fiziksel materyaller kulüp tarafından bulunamamıştır. Bu işlerden sorumlu kişilerin artık kulüpte görev almadığı ve bu nedenle gerekli materyallerin bulunamadığı cevabı verilmiştir." denildi.

'Barca'ya hizmet ediyorlar'

Açıklamanın devamında, "Sanık Jose Maria Enriquez Negreira'ya yapılan vergiler dahil toplam 2.971.673 euro, son 3 yıl içerisinde Nilsad SSP ve Dasnil 95'e ödendiği ortaya çıkmıştır. Her iki şirketin gelirleri de tamamen Barcelona'ya verilen hizmetlere dayanıyordu. Hamiline çekler yoluyla ödemeler gerçekleştiriliyordu. Bozdurulan çeklerin daha sonra hangi hesaplara aktarıldığı ise tespit edilememiştir." denildi.

5 yıl ligden men edilebilir

RFEF'in mevcut disiplin yönetmeliğine göre, çıkar sağlamak için hakemlere para ödediği tespit edilmesi halinde Barcelona'ya para cezasının yanı sıra küme düşürülme hatta 5 yıla kadar liglerden men edilme cezası da verilme ihtimali bulunuyor.

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