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Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı Ansu Fati kimdir?

Barcelona'nın 16 yaşındaki futbolcusu Ansu Fati, La Liga'daki Valencia karşısındaki performansıyla yine gündeme geldi. Peki, Ansu Fati kimdir? Ansu Fati nereli? İşte detaylar...

15 Eylül 2019 Pazar 22:07
Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı Ansu Fati kimdir?

Barcelona'nın 16 yaşındaki futbolcusu Ansu Fati, La Liga'daki Valencia karşısındaki performansıyla yine gündeme geldi. Peki, Ansu Fati kimdir? Ansu Fati nereli? İşte detaylar...

Ansu Fati kimdir?

Tam adı Anssumane Fati olan genç yıldız adayı Gine - Bissau'da dünyaya geldi. Fati 6 yaşındayken ailesi Portekiz'e göç etti ve Fati de önce Herrera, sonra da Sevilla altyapısına girdi. Burada geçirdiği iki yılın ardından Barcelona ve Real Madrid kendisine talip oldu. Fati ve ailesi Real Madrid daha fazla para teklif etmesine karşın Barcelona'yı seçti. 10 yaşında La Masia'nın kapısından içeri giren Ansu Fati'nin geleceği böyle şekillendi.

Fati'nin babası Bori Fati de eski bir futbolcu. Portekiz'e göç ettikten sonra, bazı amatör takımlarda futbol oynadı. Daha sonra Sevilla yakınlarında bir Endülüs kasabası olan Marinaleda'ya taşındı. Fakirlik içinde geçen günlerinde belediye başkanıyla tanıştı ve şoför olarak iş buldu. Bu sayede Fati ailesinin hayatı değişmeye başladı. Önce Herrera'ya yerleştiler, ardından Ansu Herrera altyapısında futbol oynamaya başladı. Ardından Sevilla ve sonra da Barcelona'ya uzanan hikaye bu şekilde başlamış oldu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 22:07
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