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Spor

Barcelona’dan Sivas paylaşımı

İspanyol ekibi Barcelona, resmi sosyal medya hesabından Sivas’ın da isminin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

2020-04-17 20:30:45 -
Barcelona’dan Sivas paylaşımı

İspanyol ekibi Barcelona, resmi sosyal medya hesabından Sivas’ın da isminin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.


La Liga takımlarından Barcelona, Arjantinli futbolcusu Lionel Messi’nin gol attığı bir videoyu Türkçe sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda Sivas’ın da isminin yer alması dikkat çekerken, kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.


Yapılan paylaşıma, "Yağmurda, çamurda, karda; hatta zorlu Sivas deplasmanında bile gol atması engellenemez" notu eklenirken, Sivasspor taraftarı da paylaşımın altına yorumlar yaptı.

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