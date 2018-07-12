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Barcelona'dan flaş transfer! Genç yıldızı kadrosuna kattı

İspanyol devi Barcelona, Sevilla'nın genç savunma gücü Clement Lenglet'i kadrosuna dahil etti.

12 Temmuz 2018 Perşembe 18:00
Barcelona'dan flaş transfer! Genç yıldızı kadrosuna kattı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Sevilla'da forma giyen Fransız savunmacı Clement Lenglet'i kadrosuna kattı.

SERBEST KALMA BEDELİ 300 MİLYON AVRO

Kulüpten yapılan açıklamada, Lenglet'in, serbest kalma bedeli 35,9 milyon avro karşılığında Sevilla'dan transfer edildiği ve 23 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Clement Lenglet'in yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin ise 300 milyon avroya çıkarıldığı ifade edildi.

Sevilla'da 1,5 sezon boyunca forma giyen Lenglet, 73 maçta 4 gol attı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 18:00
  1. Clement Lenglet
  2. Barcelona
  3. Sevilla

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