Barcelona'dan Dorukhan'a mesaj!

Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Dorukhan Toköz'ün diz kapağının çıktığı ve genç oyuncunun 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



Bu üzücü haber üzerine futbol kulüplerinden milli oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdı. Barcelona Türkçe Twitter hesabından Dorukhan Toköz'e acil şifalar dilerken Süper Lig ve 1. Lig ekipleri de resmi hesaplarından geçmiş olsun mesajları yayınladı.



İşte o mesajlar:

Barcelona: "Acil şifalar Dorukhan Toköz"



Galatasaray: "Milli futbolcu Dorukhan Toköz’e geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyoruz."



Fenerbahçe: "Bir an önce sahalara dönmen dileğiyle, geçmiş olsun Dorukhan"



Başakşehir: "Siyah-Beyazlı camiaya ve genç futbolcuya geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."



BB Erzurumspor: "Geçmiş olsun Dorukan Toköz! En kısa sürede sahalara dönmen dileğiyle"



Eskişehirspor: "Altyapımızdan yetişen, eski futbolcularımızdan Dorukhan TOKÖZ'ün yaşadığı talihsiz sakatlığı atlatıp en kısa sürede sahalara dönmesini dileriz. Geçmiş olsun Dorukhan"