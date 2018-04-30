Barcelona'dan Arda düzeltmesi!

Barcelona'nın şampiyonluk tişörtünde Deulofeu'nun yanı sıra Javier Mascherano ve Arda Turan'ın da isminin olmaması dikkat çekti. Sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan ancak çok az maça çıkan Yerry Mina ve sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle hiç oynamayan ve ardından Inter'e kiralanan Rafinha'nın isimlerinin yer alıp bu isimlerin tişörtte yazılmaması dikkatlerden kaçmadı.

3 FUTBOLCUNUN İSMİ DAHA SONRA EKLENDİ

Eleştirilerin ardından Barcelona, tişörtte değişikliğe gitti ve yeni tişörtlerde Arda Turan, Gerard Deulofeu ve Javier Mascherano'nun isimlerine yer verdi.

Yeni tişörtler ise bu isimlerden oluştu;

Arda Turan'ın İsmini Şampiyonluk Tişörtüne Geç de Olsa Yazdırdı" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/barcelona-arda-turanin-ismini-sampiyonluk-tisortune-gec-de-olsa-yazdirdi-b84ebd.jpg" alt=""/>