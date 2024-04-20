Barcelona'da İlkay Gündoğan krizi patlak verdi! Yeni takımını duyurdular...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmesinde PSG'ye karşı ilk maçını 3-2 kazanan Barcelona, ikinci maçta Paris ekibine 4-1 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti.

Barcelona'da deneyimli oyuncu İlkay Gündoğan'ın maçın ardından karşılaşmanın 29. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Ronald Araujo'ya karşı söylediği sözler basında geniş yankı uyandırdı.

"NET OLMALISINIZ"

İlkay Gündoğan, Araujo'nun yaptığı penaltı için, "Topa müdahale edip etmeyeceğiniz konusunda net olmalısınız. Emin değilseniz kalecine şans verin. Her şey bizim elimizdeydi ve kolayca kaçmasına izin verdik. Hayal kırıklığı yaratan şey bu." sözlerini söylemişti.

ARAUJO'DAN CEVAP GELDİ!

Ronald Araujo, İlkay Gündoğan'ın kendisini eleştirdiği sözlere karşılık, "Düşündüklerimi kendime saklamayı tercih ediyorum. Saygı duyulması gereken değerlerim var" açıklamasını yaptı.

OYUNCULAR ARASINDA TARTIŞMA BÜYÜDÜ, KRİZ PATLAK VERDİ

Uruguaylı savunmacının İlkay'ın sözlerine verdiği cevapla farklı bir boyuta taşınan tartışma kulüpte krize neden oldu. Tartışmaya dahil olan son son isim ise İlkay'ın eşi Sara Gündoğan olurken, tüm bunlar Barcelona'daki takım birlikteliğinin sorgulanmasına neden oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlkay'ın sözleri karşılaşmanın ardından Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde ve takım kaptanı Sergi Roberto tarafından da eleştiriyle karşılanmıştı.

Sergi Roberto bu sözlere yönelik olarak, "Zaferler ve yenilgiler birlikte kazanılır" ifadelerini kullanırken, tüm bu sözlü tartışmalara İlkay'ın eşi de dahil oldu.

SARA GÜNDOĞAN'DAN BARCELONA'YA GÖNDERME

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, "Bu adam çok çalışan, futbol görüşünü geliştirmeyi hedefleyen ve bu takım için her şeyini veren biri."

"Onun zihniyeti üçlü bir zihniyet" ifadelerini kullandı ve İlkay'ın Manchester City formasıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

İLKAY SEZON SONU AYRILIYOR!

Yaşanan krizin ardından İlkay Gündoğan'ın sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağı iddia edildi.

Bu sezon Barcelona'ya transfer olan İlkay'ın yeni sezonda sözleşmesini feshetmesi ve başka bir takıma transfer olacağı yazıldı.

ATLETICO MADRİD YİNE DEVREDE

Barcelona 5 gol ve 6 asist ile oynayan İlkay Gündoğan için İspanyol devi Atletico Madrid'in devreye girdiği ifade edildi.

Todofichajes'in haberine göre, geçtiğimiz sezon da İlkay'ı çok isteyen Diego Simeone, oyuncunun durumunu yakından ediyor.

Atletico Madrid'in sezon sonunda Barcelona bir görüşme yapacağı ve İlkay için flaş bir teklif sunacağı yazıldı.

Piyasa değeri 16 milyon Euro olan İlkay'ın Barcelona ile olan sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor.