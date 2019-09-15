0553 313 94 23

Barcelona, Valencia'yı farklı yendi

- Barcelona, sahasında oynadığı maçta Valencia'yı 5-2 mağlup etti- La Liga'nın ilk üç haftasında galibiyet alan Atletico Madrid, deplasmanda Real Sociedad'a 2-0 yenildi

15 Eylül 2019 Pazar 00:07
Barcelona, Valencia'yı farklı yendi


MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Valencia'yı 5-2 yendi.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Barcelona, 2. dakikada Ansu Fati ve 7. dakikada Frenkie De Jong ile 2-0 öne geçti.

Konuk takım, 27. dakikada Kevin Gameiro ile farkı 1'e indirirken, ilk yarı Barcelona'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı Gerard Pique (Dk. 51) ile tekrardan farkı ikiye çıkaran Katalan takımı, sakatlığı sona eren ve oyuna girdikten bir dakika sonra topu ağlara gönderen Luis Suarez (Dk. 61) ile skoru 4-1'e taşıdı.

Karşılaşmanın 82. dakikasında Uruguaylı futbolcu kendisinin ikinci takımının 5. golünü attı.

Valencia'da Maxi Gomez'in 90+2'de attığı gol sonucu değiştirmeye yeterli olmazken, Barcelona sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Barcelona puanını 7'ye çıkarırken, iki gün önce teknik direktör Marcelino Garcia Toral'ı görevden alarak yerine Albert Celades'i getiren Valencia 4 puanda kaldı.


- Luis Enrique'nin kızı için Nou Camp Stadı'nda saygı duruşu


Bu arada Barcelona-Valencia maçı öncesinde, 29 Ağustos'ta hayatını kaybeden, Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique'nin 9 yaşındaki kızı Xana için saygı duruşunda bulunuldu.

Luis Suarez de attığı ilk golü, Xana'ya adadı.


- Atletico Madrid ilk yenilgisini aldı


Öte yandan La Liga'da art arda aldığı 3 galibiyetle lider konumda olan ve deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşan Atletico Madrid 2-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.

Real Sociedad'ın golleri Martin Ödegaard (Dk. 58) ve Nacho Monreal'den (Dk. 61) geldi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 00:07
  1. Atletico Madrid
  2. Barcelona
  3. İspanya'dan futbol
  4. La Liga
  5. Valencia

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, "Saudi Aramco" saldırısı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı
    1. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens..
    2. Suudi Arabistan petrol üretimini..
    3. Trump, Prens Selman'ı aradı: Olan bize..
    4. C-Majör İş'ten Sesler Korosu'ndan..
    5. Dikkat: 'Profilime kim baktı' tuzağına..
    6. Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
    7. Yurdun birçok bölgesine 'sağanak'..
    8. Badmintonda 2 madalya
    9. PSV Eindhoven farklı kazandı
    10. Barcelona, Valencia'yı farklı yendi
    11. Paralimpik milli yüzücülerin hedefi..
    12. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Eylül 2019
    13. "Miryokefalon Savaşı'nın 843. Yılı"..
    14. Ceferin'den Servet Yardımcı'ya özel..
    15. Barcelona Valencia maçı kaç kaç bitti?
    16. "Ayrılmak istedim"
    17. Milli ve yerli turbo motorda sıra seri..
    18. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da..
    19. Bursa'da uyuşturucu operasyonu
    20. Erzincan'da kamyonet ile otomobil..
    21. Yönetmen İsmail Fidan animasyon..
    22. İsrail güçleri Kudüs'te 46..
    23. Gece acıkınca ne yenir? İşte, gece..
    24. Club Brugge, deplasmanda kazandı
    25. Hindistan'da çatışma
    26. Maçın ardından
    27. İsrail askerleri Kudüs’te 46..
    28. Sadire Anne'den kararlılık mesajı:..
    29. Çankırı halkı depremlerden tedirgin..
    30. Maçın ardından
    Enflasyon tek haneye mi düşüyor? Felaket tellalı Mahfi Eğilmez'den bomba itiraf
    Enflasyon tek haneye mi düşüyor? Felaket tellalı Mahfi Eğilmez'den bomba itiraf
    Trablus’un güneyinde büyük savaş! Hava Üssü vuruldu, komutanlar öldü
    Trablus’un güneyinde büyük savaş! Hava Üssü vuruldu, komutanlar öldü
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Davutoğlu ekibinden AK Parti'yi karıştırma çabası! Sayı verdiler
    Davutoğlu ekibinden AK Parti'yi karıştırma çabası! Sayı verdiler
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    Bülent Abi düşüncesini açıkladı, Adalet Bakanlığı da gerçeği açıklasın!
    Bülent Abi düşüncesini açıkladı, Adalet Bakanlığı da gerçeği açıklasın!