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Barcelona Valencia maçı kaç kaç bitti?

La Liga'nın 4. haftasında Barcelona ile Valencia karşı karşıya geldi. İşte, merak ettiğiniz, "Barcelona Valencia maçı kaç kaç bitti?" sorusunun cevabı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 23:57
Barcelona Valencia maçı kaç kaç bitti?

La Liga'nın 4. haftasında Barcelona ile Valencia karşı karşıya geldi. İşte, merak ettiğiniz, "Barcelona Valencia maçı kaç kaç bitti?" sorusunun cevabı.

Barcelona Valencia maçı kaç kaç bitti?

İspanyol futbol ligi La Liga'nın 4. haftasında Barcelona evinde Valencia'yı konuk etti. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 5-2 kazandı.

Mücadelenin 2. dakikasında Fati ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Maçın henüz 7. dakikasında De Jong skoru 2-0'a taşıdı. 27. dakikasında Gameiro durumu 2-1'e getirdi.Maçın ilk yarısı Barcelona'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Suarez’den 2 gol

Dakikalar 51'i gösterdiğinde Barcelona'nın deneyimli oyuncusu Pique sahneye çıktı: 3-1

Karşılaşmanın 61.  ve 82. dakikalarında sahneye çıkan Suarez attığı gollerde durumu 4-1'e taşıdı.

Maçın sonucunu ise 90+2'de Gomez ilan etti: 5-2

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 23:57
  1. Barcelona Valencia maçı kaç kaç bitti?
  2. Barcelona
  3. Valencia
  4. La Liga

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