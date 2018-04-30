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Barcelona, şampiyonluk tişörtünde Arda Turan'ın ismine yer vermedi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 35. haftasında Deportivo La Coruna'yı 4-2 yenen Barcelona, bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maç sonunda Katalan ekibin şampiyonluk tişörtünde Arda Turan'ın ismi yer almadı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 23:16
Barcelona, şampiyonluk tişörtünde Arda Turan'ın ismine yer vermedi

La Liga'nın 35. haftasında deplasmanda Deportivo La Coruna'yı 4-2 mağlup eden Barcelona, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Katalan ekibi, böylece 7'si son 10 sezonda olmak üzere toplam 25. La Liga şampiyonluğunu elde etti. Barça'nın şampiyonluk kutlamasında ise ilginç bir detay gözlere çarptı.

2,5 sezon Barcelona'da forma giyen ve ara transfer döneminde Başakşehir'e kiralanan Arda Turan'ın ismi şampiyonluk tişörtünde yer almadı.

Bu sezonun ilk yarısında Arda Turan hiç forma giymezken, tişörtte Deulofeu ve Çin'e giden Mascherano'nun isimleri de yer almadı.

'Ben de aranızdaydım, yoksa değil miydim?'

Listede adı yer almayan oyunculardan Gerard Deulofeu tepki gösterdi.

İlk devre Barça formasıyla 17 maçta forma giyen daha sonra Watford'a kiralanan Deulofeu şaşkındı. Adını şampiyon takımın listesinde göremeyen genç futbolcu Twitter'dan 'Lig şampiyonu. Ben de aranızdaydım, yoksa değil miydim?' yazdı.

(Skorer)

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 23:16
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