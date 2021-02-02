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Spor Barcelona Messi ayrılsa bile para alacak
Spor

Barcelona Messi ayrılsa bile para alacak

İspanyol gazetesi El Mundo, Barcelona Kulübü'nün Lionel Messi'nin sezon sonunda takımdan ayrılması halinde bile Arjantinli futbolcuya 39 milyon Euro ödeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 04:50:00 -
Barcelona Messi ayrılsa bile para alacak

Gazete, Barcelona Kulübü ve Lionel Messi arasında 25 Kasım 2017'de imzalanan ve 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olan sözleşmeyle ilgili ayrıntıları bugün de ilk sayfasına taşıdı.

Haberde, 33 yaşındaki Messi'nin "sözleşmesini zamanında tamamlayıp, kulübe sadakatini göstermesinden" dolayı prime hak kazanacağı ve 15 Temmuz'a kadar kendisine 38 milyon 964 bin 977 avroluk ödeme yapılacağı belirtildi.

El Mundo, iki gündür yayınladığı Barcelona ile Messi arasında 2017'de imzalanan sözleşme gereği futbolcuya 4 sezon için brüt 555 milyon 237 bin 619 avro ödeneceğini ve şimdiye kadar bunun yüzde 92'sinin gerçekleştiğini yazdı.

Söz konusu sözleşmenin yayımlanmasından dolayı Barcelona Kulübü ve Messi, İspanyol gazetesi hakkında yasal işlem başlatacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan Barcelona'da 7 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışan 3 aday arasında favori olarak gösterilen Joan Laporta, bir Katalan radyosuna yaptığı açıklamada, Messi'nin sözleşmesiyle ilgili çıkan haberler hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Messi, aldığı maaştan çok daha fazla kulübe gelir sağlayan bir futbolcu. Bir araştırma yaptırdık ve Barça'nın toplam gelirinin üçte 1'inin onun üzerinden sağlandığını gördük. Messi, hiçbir zaman kulübün mevcut ekonomik sorunlarına sebep olmadı. Tam tersi kulübe kazanç sağladı."

Kovid-19 salgınından dolayı ekonomik olarak en çok etkilenen kulüplerin başında gelen Barcelona, açıklanan mali kayıtlara göre futbolcu transferlerinden dolayı diğer kulüplere 196,7 milyon avroluk borcu bulunuyor.

Futbolcularının ve teknik kadronun maaşlarında kesinti yapan Barcelona'nın 2018-2019 sezonunda 217 milyon avro olan kulüp borcu bir sezonda yüzde 55,5 artarak 488 milyon avroya çıkmıştı.

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