Barcelona, Manchester United'ı deplasmanda tek golle geçti
Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol temsilcisi Barcelona'ya 1-0 mağlup oldu.11 Nisan 2019 Perşembe 00:34
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Barcelona deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek tur için avantaj elde etti.
Mücadeleye İspanyol ekibi hızlı başladı. 12. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Suarez’in ortasında Luke Shaw topu kendi kalesine gönderdi ve Barcelona 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Maçın ikinci yarısında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadeleden 1-0 galip ayrılan Barcelona tur için avantajı kaptı. İki takım arasındaki rövanş 16 Nisan’da İspanya’da oynanacak.
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