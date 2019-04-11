Barcelona, Manchester United'ı deplasmanda tek golle geçti Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol temsilcisi Barcelona'ya 1-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Barcelona deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek tur için avantaj elde etti. Mücadeleye İspanyol ekibi hızlı başladı. 12. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Suarez’in ortasında Luke Shaw topu kendi kalesine gönderdi ve Barcelona 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadeleden 1-0 galip ayrılan Barcelona tur için avantajı kaptı. İki takım arasındaki rövanş 16 Nisan’da İspanya’da oynanacak.

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