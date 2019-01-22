Barcelona, Kevin-Prince Boateng'i kiraladı



ANKARA (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) lideri Barcelona, İtalyan kulübü Sassuolo'nun Ganalı forvet oyuncusu Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona, 31 yaşındaki Ganalı milli futbolcuyu, 8 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sassuolo'nun sezon öncesinde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Boateng, daha önce Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas ve Eintracht Frankfurt kulüplerinde oynadı.



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