Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı kaç kaç bitti? Barcelona CANLI
Barcelona-Eintracht Frankfurt maç sonucu | UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Barcelona sahasında Eintracht Frankfurt’u konuk etti. Futbolseverler ise maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Barcelona maçı ne oldu?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Barcelona sahasında Eintracht Frankfurt’u konuk etti. Peki, maç ne oldu?
Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı kaç kaç bitti? Barcelona CANLI
Barcelona Frankfurt maçı 22.00'de başladı. Maç konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle devam ediyor. İki ekip arasındaki ilk maç ise 1-1 sona ermişti.