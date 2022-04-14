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Spor Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı kaç kaç bitti? Barcelona CANLI
Spor

Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı kaç kaç bitti? Barcelona CANLI

Barcelona-Eintracht Frankfurt maç sonucu | UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Barcelona sahasında Eintracht Frankfurt’u konuk etti. Futbolseverler ise maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Barcelona maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-04-14 22:35:00 - 2022-04-14 22:46:38
Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı kaç kaç bitti? Barcelona CANLI

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Barcelona sahasında Eintracht Frankfurt’u konuk etti. Peki, maç ne oldu?

Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı kaç kaç bitti? Barcelona CANLI

Barcelona Frankfurt maçı 22.00'de başladı. Maç konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle devam ediyor. İki ekip arasındaki ilk maç ise 1-1 sona ermişti.

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