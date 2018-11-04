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Barcelona, Cengiz Ünder'i yakın takibe aldı

İspanyol devi Barcelona, Serie A ekiplerinden AS Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i yakın takibe aldı.

04 Kasım 2018 Pazar 17:50
Barcelona, Cengiz Ünder'i yakın takibe aldı

Barcelona oyuncu danışmanlarından Ariedo Braida, Fiorentina ile AS Roma'nın karşılaştığı mücadeleyi tribünden takip etti. İtalyan ve İspanyol basınında yer alan haberlerde ise Ariedo Braida'nın izlediği isimler arasında Cengiz Ünder olduğu da belirtildi.

Braida, 1-1 sona eren Fiorentina - Roma karşılaşmasında 74 dakika sahada kalan Cengiz Ünder'in performansından etkilenirken, İspanyol ekibin Ocak ya da yaz döneminde bir girişimin olabileceği belirtildi.

Bu sezon Roma formasıyla 12 resmi maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergileyen Cengiz Ünder için Roma, 2017 yılında Medipol Başakşehir'e yaklaşık 13,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Barcelona'nın Cengiz Ünder'i transfer etmesi halinde milli futbolcu Rüştü Reçber ve Arda Turan'ın ardından Katalan ekibinde forma giyen 3. Türk futbolcu olacak.

(Sporx)

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 17:50
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  3. Cengiz Ünder
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