Barcelona beraberlikle yetindi
İspanya La Liga'nın 20. haftasında Granada ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.
igde zor bir sezon geçiren Barcelona, Granada deplasmanından 1-1 sonuçla ayrıldı.
Katalan takımının golünü 57. dakikada Luuk de Jong atarken, ev sahibi Granada 89. dakikada Antonio Puertas ile beraberliği yakaladı.
Barcelona'da Pablo Martin Gaviria 79. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla haftayı Barcelona 32, Granada ise 24 puan ile kapattı.
Barcelona son 5 lig maçında 2 galibiyet 3 beraberlik aldı. Granada ise son 7 lig maçında da yenilmezken 3 galibiyet 4 beraberlik aldı.