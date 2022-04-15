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Spor Barcelona, Avrupa Ligi'nde ağır yenilgiye uğradı
Spor

Barcelona, Avrupa Ligi'nde ağır yenilgiye uğradı

Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona, sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-2'lik skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 00:38:00 -
Barcelona, Avrupa Ligi'nde ağır yenilgiye uğradı

Barcelona ile Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi çeyrek final rövaş maçında Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı ve Barcelona'yı eledi.

Kostic duble yaptı

Karşılaşmaya müthiş başlayan Frankfurt, 4. dakikada penatılda Kostic'le 1-0 öne geçti. 36. dakikada Borre farkı 2'ye yükselten isim olurken, Alman ekibi adeta Barcelona'ya şoku yaşattı. 2. yarı herkes Katalan ekini farkı azaltacak diye beklerken sahneye yeniden Kostic çıktı ve 67. dakikada skoru 3-1'e getiren golü attı. Barcelona'ya 90+1. dakikada Busquets ve 90+11. dakikada Depay'ın attığı goller yetmedi ve Katalan ekibi, Avrupa Ligi'nden elendi. Eintracht Frankfurt, Barcelona'yı 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

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