Barcelona, Athletic Bilbao'yu yıktı
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Lİga) 21. haftasında sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Lionel Messi'nin golüyle öne geçen Katalan takımı, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarı, Jordi Alba'nın kendi kalesine attığı golle Athletic Bilbao skora eşitliği getirdi.
Barcelona, 74. dakikada Antoine Griezmann'ın ayağından bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Puanını 40'a çıkaran Barcelona, averajla Real Madrid'in üzerinde ikinciliğe yükseldi.
Athletic Bilbao ise 24 puanla 11. sırada kaldı.
Atletico Madrid Doludizgin
Diğer yandan lider Atletico Madrid deplasmanda Cadiz'i 4-2 mağlup ederek, 50'ye çıkardığı puanıyla şampiyonluk yarışındaki önemli avantajını korudu.