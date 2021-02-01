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Spor Barcelona, Athletic Bilbao'yu yıktı
Spor

Barcelona, Athletic Bilbao'yu yıktı

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Lİga) 21. haftasında sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 02:25:00 -
Barcelona, Athletic Bilbao'yu yıktı

Karşılaşmanın 20. dakikasında Lionel Messi'nin golüyle öne geçen Katalan takımı, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı, Jordi Alba'nın kendi kalesine attığı golle Athletic Bilbao skora eşitliği getirdi.

Barcelona, 74. dakikada Antoine Griezmann'ın ayağından bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 40'a çıkaran Barcelona, averajla Real Madrid'in üzerinde ikinciliğe yükseldi.

Athletic Bilbao ise 24 puanla 11. sırada kaldı.

Atletico Madrid Doludizgin

Diğer yandan lider Atletico Madrid deplasmanda Cadiz'i 4-2 mağlup ederek, 50'ye çıkardığı puanıyla şampiyonluk yarışındaki önemli avantajını korudu.

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