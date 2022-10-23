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Spor Barcelona-Athletic Bilbao maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Barcelona-Athletic Bilbao maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İspanya La Liga'nın 11.haftasında Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Peki, Barcelona maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-10-23 14:18:00 -
Barcelona-Athletic Bilbao maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

La Liga'da heyecan 11.hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler ise haftanın önemli maçlarından biri olan Barcelona-Athletic Bilbao maçının saat kaçta başlayacağını araştırıyor.

Barcelona-Athletic Bilbao maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Barcelona ile Athletic Bilbao bu akşam Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Mücadele S Sport ve CBC Sport’tan naklen yayımlanacak.

Barcelona-Athletic Bilbao muhtemel 11’ler:

Barcelona: Ter Stegen; Bellerin, Koundé, Eric Garcia, Balde; Frenkie de Jong, Gavi, Pedri; Dembélé, Lewandowski y Ansu Fati.

Athletic Bilbao: Unai Simón, De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Vesga, Herrera, Sancet; Nico Williams, Muniain; e Iñaki Williams.

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