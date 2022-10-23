Barcelona-Athletic Bilbao maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İspanya La Liga'nın 11.haftasında Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Peki, Barcelona maçını hangi kanal veriyor?
La Liga'da heyecan 11.hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler ise haftanın önemli maçlarından biri olan Barcelona-Athletic Bilbao maçının saat kaçta başlayacağını araştırıyor.
Barcelona-Athletic Bilbao maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Barcelona ile Athletic Bilbao bu akşam Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Mücadele S Sport ve CBC Sport’tan naklen yayımlanacak.
Barcelona-Athletic Bilbao muhtemel 11’ler:
Barcelona: Ter Stegen; Bellerin, Koundé, Eric Garcia, Balde; Frenkie de Jong, Gavi, Pedri; Dembélé, Lewandowski y Ansu Fati.
Athletic Bilbao: Unai Simón, De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Vesga, Herrera, Sancet; Nico Williams, Muniain; e Iñaki Williams.