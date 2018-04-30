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Barcelona Arda'yı çabuk unuttu!

Barcelona, Deportivo'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederek La Liga şampiyonluğunu ilan ederken Katalan ekibinin Twitter'dan yaptığı paylaşım tartışmaya yol açtı. Şampiyonlukta emeği geçenlerin isimlerinin yazılı olduğu tişörtte Arda Turan'in ismi yer almadı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:19
Barcelona Arda'yı çabuk unuttu!

Messi'nin hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta 2-2'den maçı çeviren ve rakibi Deportivo La Coruna'yı 2. Lige gönderen Barcelona sevincini sosyal medyadan taraftarıyla da paylaştı. Katalan devinin paylaştığı tişört görselinde bir detay dikkat çekti. Tişörtte şampiyonluğa emeği geçen oyuncuların adının yanı sıra Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin adı yazıyordu.

ARDA'NIN İSMİ TİŞÖRTTE YOK!

Tişörtün üzerinde 23 futbolcunun adı vardı: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Dembélé, Rafinha, Cillessen, Coutinho, Paulinho, Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Umtiti, Yerry Mina, Vermaelen.
Tartışma da buradan çıktı, devre arasında takımdan ayrılan ya da kiralanan oyuncuların adının yer almaması bu futbolcuların tepkisini çekti. 10 futbolcu listede yer almadı.
Listede adı yer almayan oyunculardan Gerard Deulofeu en sert tepkiyi gösteren isim oldu.

'BEN DE ARANIZDAYDIM, YOKSA DEĞİL MİYDİM?'

İlk devre Barça formasıyla 17 maçta forma giyen daha sonra Watford'a kiralanan Deulofeu şaşkındı. Adını şampiyon takımın listesinde göremeyen genç futbolcu Twitter'dan 'Lig şampiyonu. Ben de aranızdaydım, yoksa değil miydim?' yazdı.
Listede yer almayan bir başka isim ise emektar Javier Mascherano'ydu. Devre arasında Çin'e giden futbolcuya yer verilmemesi şaşkınlık yarattı.
Bir başka isim ise Arda Turan'dı. Devre arasında Başakşehir'e kiralanan Arda Turan da listede yer almadı. Milli futbolcu bu sezon La Liga'da hiç Barcelona forması giymedi ancak Real Betis maçında 18 kişilik kadroda yer almıştı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 17:19
  1. Barcelona
  2. Arda Turan

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