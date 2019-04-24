Barcelona adım adım şampiyonluğa!
Barcelona La Liga'nın 34. haftasında deplasmanda Deportivo Aleves'i 2-0 yenip 3 puanın sahibi oldu.24 Nisan 2019 Çarşamba 02:40
Lider Barcelona ile Deportivo Alaves arasındaki 34. hafta mücadelesinin ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Carles Alena ve 60. dakikada penaltıdan Luis Suarez kaydetti.
Karşılaşmaya yedek başlayan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 61. dakikada Ousmane Dembele'nin yerine oyuna girdi
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