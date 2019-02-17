0553 313 94 23

Barcelona 3 puanı penaltıyla aldı

La Liga'nın 24. haftasında Barcelona, Valladolid'i Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 yendi

17 Şubat 2019 Pazar 01:04
Barcelona 3 puanı penaltıyla aldı

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında lider Barcelona sahasında oynadığı maçta Valladolid'i 1-0 yendi.

Barcelona'nın golünü 43. dakikada penaltıdan Lionel Messi attı. La Liga'da son iki haftada art arda beraberlik aldıktan sonra bu hafta galibiyeti bulan Barcelona puanını 54'e yükseltti.

La Liga'da liderliğini sürdüren Katalan ekibini, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 1-0 yenen ve puanını 47'ye çıkartan Atletico Madrid takip etti. İspanyol liginde bir maç eksikle 45 puanla 3. sırada bulunan Real Madrid, TSİ 14.00'te sahasında Girona'ya karşı oynayacak.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 01:04
  1. Barcelona
  2. İspanya'dan futbol
  3. La Liga
  4. Valladolid

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonu'da hareketli anlar! UFO söylentileri yayıldı
    1. Kastamonu'da hareketli anlar! UFO..
    2. Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini..
    3. Eski milli futbolcu Tanju Çolak..
    4. "Bu coğrafyada biz karar vermedikten..
    5. Barcelona 3 puanı penaltıyla aldı
    6. Otomobiliyle dereye düşen sürücü,..
    7. Mehmet Özhaseki: Böyle seçim mi olur?
    8. Beyaz Saray Sözcüsü sorguya alındı
    9. Serrac, AFRICOM Komutanı ile..
    10. ABD kuklası Guaido resmen darbe..
    11. Gökyüzündeki parlak cisim dikkatleri..
    12. BBP son noktayı koydu: O illerde..
    13. İnegöl’de korkutan yangın: 1 yaralı
    14. İsrail'den Gazze'ye sokulmaya..
    15. Yıldırım: “Çok güzel bir imarla burayı..
    16. Ayvalık Ziraat Odası’nda başkanlığa..
    17. Burhaniye’nin cami gezginleri
    18. Beyaz Saray Sözcüsü Sanders'a "Rusya..
    19. Kulisleri hareketlendiren iddia: İYİ..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 17 Şubat 2019
    21. Samsun’da 5 aracın karıştığı kazada 4..
    22. Mersin'de terör operasyonu!..
    23. Lavrov’dan Washington Post muhabirine..
    24. Katar'da "At, Türk'ün Kanadıdır" sergisi
    25. Meksika’da silahlı saldırı: 5 ölü, 5..
    26. Vatikan tarihinde ilk! Papa o ismi kovdu
    27. Guaido'dan Venezuela'ya 23 Şubat'ta..
    28. Vatikan, ilk defa bir kardinali cinsel..
    29. Köken: "Bütün mesele 2023’e bu ülkenin..
    30. FETÖ firarileri KKTC'de enselendi
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Saadet liderinin dili sürçtü, genel kurul salonu karıştı
    Saadet liderinin dili sürçtü, genel kurul salonu karıştı
    Melih Gökçek'ten olay video! "İstanbul, Ankara ve İzmir’i bunlara mı teslim edeceksiniz?"
    Melih Gökçek'ten olay video! "İstanbul, Ankara ve İzmir’i bunlara mı teslim edeceksiniz?"