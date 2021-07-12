Barbaroslar'dan nefes kesen yeni tanıtım

TRT'nin dört gözle beklenen yeni tarih dizisi Barbaroslar'ın 2. tanıtımı yayınlandı. Barbaros Hayreddin Paşa'nın yaşantısına ışık tutacak dizinin yeni tanıtımı adeta nefesleri kesti.

Yapımcılığını ES Film'in yaptığı, yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği, senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz'ın yazdığı Barbaroslar'ın yeni tanıtımı büyük beğeni topladı.

Tanıtıma Engin Altan Düzyatan'ın, "İnsanoğlu 3 çeşittir; Bir krallar vardır, bir krallardan korkanlar, bir de kralları korkutanlar" sözleri damga vurdu.

Barbaroslar dizisinin oyuncuları

Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yanı sıra İsmail Filiz, Batuhan Bayar, Yetkin Dikinciler, İshak Caner Topçu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Yiğit Özşener, Pelin Akil, Gülcan Arslan ve Melis Babadağ yer alıyor.

Barbaroslar dizinin çekimleri için dünyaca ünlü yapımlardan yönetmenler getirildi. Mısırlı ödüllü yönetmen Adel Adeeb, "Black Sails", "Vikingler" ve "Homeland" gibi yapımların görüntü yönetmeni Maher Maleh ve Traian Aleksandrov Milenov de dövüş koreografı olarak getirildi.