Barbaroslar dizisi ne zaman başlayacak? Barbaroslar dizisinin konusu ne?

TRT 1 iddialı yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Barbaros dizisinin ilk fragmanı ekranlara geldi. Milyonların dikkatini çeken dizinin yayın tarihi ve konusu araştırılmaya başlandı. Peki, Barbaroslar dizisi ne zaman yayımlanacak?

Barbaroslar dizisi ne zaman yayımlanacak? Barbaroslar dizisinin konusu ne?

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde oynadığı Barbaroslar dizisi; Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatıyor. Yayımlanan ilk fragmanıyla büyük ilgi gören dizinin başlayacağı tarih net olarak açıklanmadı. Ancak Barbaroslar dizisinin eylül ayında ekranlara geleceği tahmin ediliyor.

Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?

Barbaros Hayreddin Paşa veya gerçek adıyla Hızır Reis 1478-1546 yılları arasında yaşamıştır. Osmanlı Devleti tarihinin ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.