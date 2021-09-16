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Medya Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor?
Medya

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor?

Barbaroslar nerede çekiliyor? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izleyenler ise nerede çekildiğini araştırmaya başladı. Peki, Barbaroslar İstanbul’da mı çekiliyor?

Yeniakit Publisher
2021-09-16 21:38:00 -
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarında bir tarihi dizi daha yerini aldı. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi büyük beğeni topladı. Peki, dizi nerede çekiliyor?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarına ilk bölümüyle gelen Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi beğeni topladı. Diziyi takip edenler, “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi nerede çekiliyor?” sorusunun cevabını araştırıyor. Dizi İstanbul Beykoz’da kurulan platoda çekiliyor. Dizi için maket gemiler de inşa edildi.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimler?

Engin Altan Düzyatan-Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe-Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler-İshak Reis

Caner Topçu-İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu-Yakup Ağa

Pelin Akil Altan-Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz-Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer

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