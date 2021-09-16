Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor?
Barbaroslar nerede çekiliyor? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izleyenler ise nerede çekildiğini araştırmaya başladı. Peki, Barbaroslar İstanbul’da mı çekiliyor?
TRT 1 ekranlarında bir tarihi dizi daha yerini aldı. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi büyük beğeni topladı. Peki, dizi nerede çekiliyor?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor?
TRT 1 ekranlarına ilk bölümüyle gelen Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi beğeni topladı. Diziyi takip edenler, “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi nerede çekiliyor?” sorusunun cevabını araştırıyor. Dizi İstanbul Beykoz’da kurulan platoda çekiliyor. Dizi için maket gemiler de inşa edildi.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimler?
Engin Altan Düzyatan-Oruç Reis
Ulaş Tuna Astepe-Barbaros Hayreddin Paşa
Yetkin Dikinciler-İshak Reis
Caner Topçu-İlyas Reis
Bahadır Yenişehirlioğlu-Yakup Ağa
Pelin Akil Altan-Izabel
Yiğit Özşener
Devrim Evin
Tolga Akkaya
Cem Bender
Gülcan Arslan
Melis Babadağ
İsmail Filiz-Kurdoğlu Muslihiddin Reis
Miraç Sözer