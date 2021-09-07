Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İlyas Reis kimdir? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İlyas Reis’i kim oynuyor?

TRT 1’nin dört gözle beklenin "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisi için geri sayım başladı. Reyting rekorları kırmaya aday yeni diziler arasında Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi başlamadan daha şimdiden izleyicinin gönlünde lider durumda. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 16 Eylül'den itibaren her perşembe TRT 1'de olacak.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İlyas Reis kimdir?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizi oyuncuları Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler, Bahadır Yenişehirlioğlu, Pelin Akil Altan, Gökhan Gencebay, Birsen Altuntaş ve Caner Topçu da var. Caner Topçu Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde İlyas Reis rolünü oynayacak.

Caner Topçu kimdir?

Caner Topçu (İlyas Reis) kimdir? Nöbet dizisinde oynayan Caner Topçu şimdi de Engin Altan Düzyatan’ın başrol oynadığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde İlyas Reis’i oynayacak. Caner Topçu, 1997 İstanbul doğumlu, Samandıra EML'de okumaktadır. İnançtan Zafere, Sarıkamış , Beyaz Cehennem ve Dikkat İnternet Var adlı tiyatro oyunlarında rol almıştır. İlk oynadığı Bilinçsizler filminde Recep rolü olmuştu.

Caner Topçu hangi dizilerde oynadı?

Caner Topçcu dizileri: Bilinçsizler (Recep) (2015)

Nöbet (2019)

Hiç (Deniz) (2021)

Evrensel Döngü: Yaşam Ağacına Yolculuk (2018)

Evrensel Döngü: Zamansal Yolculuk (Ömer Ali) (2019)

Barbaroslar (İlyas) (2021)