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Medya Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı İlyas Reis kimdir?
Medya

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı İlyas Reis kimdir?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi izleyiciyle buluştu. Diziyi izleyenler ise İlyas Reis’in olduğunu tarihteki yerini araştırmaya başladı. Peki, İlyas Reis kim? Tarihte İlyas Reis var mıydı?

Yeniakit Publisher
2021-09-16 20:24:00 -
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı İlyas Reis kimdir?

TRT 1 Ekranlarının yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nı izleyenler dizide yer alan karakterleri araştırmaya başladı. Peki, İlyas Reis kimdir?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı İlyas Reis kimdir?

İlyas Reis, Barbaros Hayreddin Paşa ile Oruç Reis'in kardeşidir. Akdeniz, Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarında dolaşmış, bir sefer esnasında Rodos Adası civarında çarpıştığı Rodos Şövalyeleri tarafından sopayla vurularak öldürülmüştür.

Dizide İlyas Reis karakterini Caner Topçu oynuyor.

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