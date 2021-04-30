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Aktüel Barbaros, İstanbul Boğazı'ndan geçti
Aktüel

Barbaros, İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 16:26:00 -
Barbaros, İstanbul Boğazı'ndan geçti

Sismografik Araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak için İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Sismografik Araştırma gemisi olarak inşa edilen gemi, 2013'te Türkiye tarafından satın alındı. 85 metre uzunluğundaki gemi, bir süre Doğu Akdeniz'de Doğalgaz arama çalışmalarında bulundu.

Araştırma gemisi bugün saat 13.30 sıralarından Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'nun sahibi olduğu gemi, yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaştı.

Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti botları da sismik gemiye eşlik etti. Yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak için Karadeniz'e açıldı.

Araştırma gemisinin boğazdan geçişi havadan da görüntülendi.

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