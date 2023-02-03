“Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı” dizi setinde kaza sonrası yeni bölümüyle dizi ekranlara geliyor!
“Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı” Hayreddin’in Kral Şarlken’e teklifi ne olacak? TOLGAHAN Sayışman, rol aldığı “Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı” dizisinin çekimleri sırasında yaralandı. Bu büyük kaza sonrası merak edildi. Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaros Hayreddin yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Cuma mı? İşte detaylar...
TRT 1’de yayınlanan, güçlü prodüksiyonu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı, bu akşam (2 Şubat Cuma) saat 20.00’de yedinci bölümüyle ekranlara geliyor.
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, ES Film imzalı, ilk bölümü 23 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı tarihî, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir.
Tolgahan Sayışman dizi setinde yaralandı
Rolü gereği sık sık ata binen ve kılıçlı talimlerde bulunan Sayışman, önceki gün çekilen savaş sahnesinde ayak bileğinde meydana gelen ezilme ve elinde oluşan kesiklerden dolayı hastaneye kaldırıldı. Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alınan Sayışman’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncu tedavisinin ardından istirahate çekilirken, dizinin çekimlerine 3 gün ara verildi. 3 gün raporlu olan, ayak bileğinden ve elinden yaralanan Tolgahan Sayışman’ın sete geri dönmesinin ardından Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi çekimlerini sürdürecek.
“Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı” yeni bölümüyle ekranlara geliyor!
İzleyicilerin Cuma gününü sabırsızlıkla beklediği Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nda7. bölüm yine aksiyon dolu ve sürprizli izlenecek.
Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı’nda neler olacak:
Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna, Dük Sforza’nın kendilerine kurduğu tuzaktan kurtulmuşlar ve kitabı Derviş babaya ulaştırmayı başarmışlardır.
Derviş Baba, Aydın Reis’i iyileştirebilmek için ilacı hazırlamaya başlamıştır.
Ayas Paşa, kızının Kemankeş Paşa ile evlenmesine rıza gösterir. Kemankeş Paşa, annesi Halime Hatunla beraber Şukufe Hatunu istemeye gideceklerdir.
Seyyare Hatun ve Nazife Hatun’un ambarına baskın yapılır, fıçılardan barut çıkar. İki kardeş Kemankeş Paşa tarafından tutuklanır.
Kral Şarlken, Floransa’yı almak için, ordusuyla beraber şehre gelir. Prensin Barbaros Hayreddin tarafından kaçırıldığını öğrenir.
Barbaros Hayreddin’in Kral Şarlken’ e bir teklifi olacaktır.
BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI KONUSU NEDİR?
Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi, geçtiğimiz sezon yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın devamı niteliğindedir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşlarının ekrana getirildiği dizide, Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılmaktadır.
BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI OYUNCULARI KİMLER?
Tolgahan Sayışman
Timur Acar
Ufuk Özkan
Melisa Döngel
Bahadır Yenişehirlioğlu
Arif Pişkin
Hasan Küçükçetin
Başak Daşman
Ceren Soylu
Yılmaz Bayraktar
Sibel Kasapoğlu
Gizem Aydın
Halil İbrahim Kurum
Demirhan Demircioğlu
Gökhan Gencebay
Deniz Çom
Gurur Aydoğan
Duygu Gürcan
Ercüment Fidan
İlkay Kayku
Berfe Sancak
Yaşar Aydınoğlu
Bahadır Karaca
Yiğit Arda Tan
Revna Çolak
Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı 7. Bölüm yayınlandı.