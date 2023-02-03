“Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı” dizi setinde kaza sonrası yeni bölümüyle dizi ekranlara geliyor!

TRT 1’de yayınlanan, güçlü prodüksiyonu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı, bu akşam (2 Şubat Cuma) saat 20.00’de yedinci bölümüyle ekranlara geliyor.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, ES Film imzalı, ilk bölümü 23 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı tarihî, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir.

Tolgahan Sayışman dizi setinde yaralandı

Rolü gereği sık sık ata binen ve kılıçlı talimlerde bulunan Sayışman, önceki gün çekilen savaş sahnesinde ayak bileğinde meydana gelen ezilme ve elinde oluşan kesiklerden dolayı hastaneye kaldırıldı. Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alınan Sayışman’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncu tedavisinin ardından istirahate çekilirken, dizinin çekimlerine 3 gün ara verildi. 3 gün raporlu olan, ayak bileğinden ve elinden yaralanan Tolgahan Sayışman’ın sete geri dönmesinin ardından Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi çekimlerini sürdürecek.

“Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı” yeni bölümüyle ekranlara geliyor!

İzleyicilerin Cuma gününü sabırsızlıkla beklediği Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nda7. bölüm yine aksiyon dolu ve sürprizli izlenecek.

Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı’nda neler olacak:

Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna, Dük Sforza’nın kendilerine kurduğu tuzaktan kurtulmuşlar ve kitabı Derviş babaya ulaştırmayı başarmışlardır.

Derviş Baba, Aydın Reis’i iyileştirebilmek için ilacı hazırlamaya başlamıştır.

Ayas Paşa, kızının Kemankeş Paşa ile evlenmesine rıza gösterir. Kemankeş Paşa, annesi Halime Hatunla beraber Şukufe Hatunu istemeye gideceklerdir.

Seyyare Hatun ve Nazife Hatun’un ambarına baskın yapılır, fıçılardan barut çıkar. İki kardeş Kemankeş Paşa tarafından tutuklanır.

Kral Şarlken, Floransa’yı almak için, ordusuyla beraber şehre gelir. Prensin Barbaros Hayreddin tarafından kaçırıldığını öğrenir.

Barbaros Hayreddin’in Kral Şarlken’ e bir teklifi olacaktır.

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI KONUSU NEDİR?

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi, geçtiğimiz sezon yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın devamı niteliğindedir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşlarının ekrana getirildiği dizide, Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılmaktadır.

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI OYUNCULARI KİMLER?

Tolgahan Sayışman

Timur Acar

Ufuk Özkan

Melisa Döngel

Bahadır Yenişehirlioğlu

Arif Pişkin

Hasan Küçükçetin

Başak Daşman

Ceren Soylu

Yılmaz Bayraktar

Sibel Kasapoğlu

Gizem Aydın

Halil İbrahim Kurum

Demirhan Demircioğlu

Gökhan Gencebay

Deniz Çom

Gurur Aydoğan

Duygu Gürcan

Ercüment Fidan

İlkay Kayku

Berfe Sancak

Yaşar Aydınoğlu

Bahadır Karaca

Yiğit Arda Tan

Revna Çolak

Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı 7. Bölüm yayınlandı.