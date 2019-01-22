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Baranowicz Ankara'ya alıştı

Voleybol Efeler Ligi'nde lider durumda bulunan Halkbank'ın İtalyan oyuncusu Michele Baranowicz, uyum sürecini atlattığını, bunun da performansını olumlu etkilediğini ifade etti.

22 Ocak 2019 Salı 11:13
Baranowicz Ankara'ya alıştı

Halkbank'ta ilk sezonunu geçiren Baranowicz, yaptığı açıklamada, Ankara'ya geldiğinde uyum sorunu yaşadığını, babasının da desteğiyle bu süreci atlattığını belirtti.

Babasıyla Ankara'yı gezdiklerini ve çok etkilendiklerini aktaran Baranowicz, "Antrenmanlardan zaman buldukça babamla Ankara Kalesi ve Anıtkabir'e gittik. Gerçekten çok etkileyici mekanlar ve kentin ruhunu yansıtıyorlar. Elbette Ankara bu iki mekandan ibaret değil. Öğrendiğim kadar dünyanın en iyi müzelerinden Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve benzerleri var. Çevrede de etkileyici yerler olduğunu arkadaşlarım bana anlattı. Ayrıca İstanbul ve diğer kentleri de gezip tanımak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara için "keyifli kent" yorumunu yapan Baranowicz, "Ailem de Ankara'ya geldi. Hayat benim için daha kolay olacak. Daha verimli bir dönem yaşayacağıma inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

 

- "Esas mücadele play-off etabında"

 

Baranowicz, lider durumda bulundukları ligde play-off etabının önemine işaret ederek, "Takım olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu anda her şey istediğimiz gibi gidiyor. Zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda iyi motive oluyoruz. Fakat voleybolda esas mücadele ve zorluk play-off etabında başlar. Bizim de hem mantalite hem de fiziksel olarak en yüksek seviyede olmamız gereken dönem play-off mücadelesi. Bunun yanında, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası da diğer yarışma alanları olarak hedefimizde duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:13
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Efeler Ligi
  4. Michele Baranowicz
  5. Voleybol

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