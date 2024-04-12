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Yaşam Barajlar suya hasret kaldı
Yaşam

Barajlar suya hasret kaldı

Yeniakit Publisher
2024-04-12 13:48:00 -
Barajlar suya hasret kaldı

Barajların alarm seviyeye ulaştığı Aydın'da çiftçiler yağışları dört gözle beklemeye başladı.

Aydın’da kış aylarında yeterli yağış almayan baraj havzalarında su birikimi istenen düzeyde sağlanamadı. Önceki yıllara göre yüksek kesimlerde de fazla görülmeyen kar yağışı barajlara su akımının da sağlanmasını engelledi. Büyük Menderes Havzası’ndaki toprakların sulanmasına katkı sağlayan Kemer Baraj Gölü’nde yüzde 40, Çine Adnan Menderes Barajı’nda ise yüzde 25 civarındaki doluluk oranı ise üreticileri düşündürüyor. Üreticiler ve vatandaşlar bahar mevsiminde oluşabilecek yağışların doluluk oranlarına çok bir etkisi olmayacağı görüşünde bulunurken, yine de umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

“Sulama sezonu öncesi önlemler açıklanmıştı”

Barajlardaki mevcut doluluk oranları ve muhtemel gelebilecek akımlar göz önüne alınarak 2024 yılı sulama sezonunda tarımsal üretim anlamında hazırlıklı olmak amacıyla yapılan teknik değerlendirmeler neticesinde Aydın İl Sınırları içerisinde kalan; Adıgüzel, Kemer, Çine Adnan Menderes, Karpuzlu Yaylakavak ve Topçam barajlarından sulanan Nazilli, Bozdoğan, Akçay, Aydın, Koçarlı, Çine, Karpuzlu, Söke Sulamaları ve gölet sulamalarında kalan arazilerin her parsele tav suyu dahil iki (2) su verilmesi kararkalştırılmıştı.

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