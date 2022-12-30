Baraj yatırımları hız kesmiyor

Buğra Kardan

AK Parti hükümetleri tarafından inşa edilen 600’ü aşkın baraj önemli görevler görüyor. Tarım alanlarını verimli kılan bu barajlar, on binlerce hanenin enerji talebini karşılıyor ve refah ile kalkınmayı da arttırıyor.

2002-2022 döneminde yapımı tamamlanan ve devam eden barajlardan öne çıkanlar şöyle:

Ovaları besliyor

Yatırım tutarı 330 milyon lira olan Kars Barajı, 2020’de devreye girdi. Barajın dev iletim hattıyla Kars ve Digor ovalarında bulunan toplam 475 bin dekar alanı sulayacağı ifade ediliyor. Kars Barajı’nın Iğdır Ovası’nda 700 bin dekara varan alanın sulanmasına da imkân tanıyacağı dile getiriliyor.

Ekonomiye katkı

2008’de kullanıma sunulan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nda enerji üretimi 2020’de başladı. Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak illerinin faydalandığı barajın ekonomiye her sene 3 milyar lira katkıda bulunacağı tahmin ediliyor. 244 bin 391 metrekarelik beton yüzey alanıyla dikkat çeken dolgu barajın kret uzunluğu bin 775 metre ve genişliği 8 metre.

Yusufeli Barajı faaliyette. Türkiye’nin en yüksek, dünyanın 3’üncü en yüksek barajında 558 MW kurulu güce sahip santral yer alıyor. 1 milyar 888 milyon KW/h kurulu güce sahip ve 7 yılda kendini amorti edecek Yusufeli sayesinde 2.5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Kavşaklarla dolu

Dev barajın suları altında kalacak noktanın yerine inşa edilen relokasyon yollarında bulunan 17 köprü ve 9 köprülü kavşak da aktif. Yol 3 kesimden oluşuyor. 23.6 kilometre uzunluğundaki 1’inci kesimde 20.6 kilometre uzunluğunda 15 tek tüp tünel, 1.2 kilometre uzunluğunda 9 köprü, 40 kutu menfez ve tünel çıkışlarında 3 seviyeli kavşak var. 28.5 kilometrelik 2’nci kesimde 23.8 kilometre uzunluğunda 17 tek tüp tünel, 494 metre uzunluğunda 6 köprü, 25 kutu menfez ve 2 seviyeli 3 hemzemin olmak üzere toplam 5 kavşak mevcut. 14.9 kilometrelik 3’üncü kesimde 12.3 kilometre uzunluğunda 7 tek tüp tünel, toplam 83 metre uzunluğunda 2 köprü, 22 kutu menfez ve tünel çıkışlarında 4 seviyeli kavşak yer alıyor.

Faaliyetler sürüyor

Çalışmaları devam eden Silvan Barajı’nın ara tamamen bitirilmesiyle 2 milyon 350 bin dekar tarım arazisi sulanacak. Baraj, ekonomiye her sene 14 milyar lira katkıda bulunacak.

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) en büyük ve en önemli bileşeni olan Silvan Barajı enerji ile sulama amaçlı. Tesisin kurulu gücü 160 MW, yıllık elektrik üretimi 681-88.41 GW/h. Toplam 8.7 milyon metreküp olan baraj gövde dolgusu tamamlandı. Dolusavak, ön yüz betonu, enerji tüneli ve santral binasında faaliyetler sürüyor.

Su medeniyettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iştirak ettiği bir toplantıda toplam baraj adedinin 900’ü geçtiğini bildirmişti. Erdoğan, “Su medeniyettir, suyunuz varsa medenisiniz, suyunuz yoksa gayri medenisiniz” demişti.

Erdoğan, GAP’ı hızlandırdıklarını kaydederek, “Burada en büyük adımlardan biri olan Silvan Projesi’ni de süratle tamamlayacağız. 8 barajdan oluşan projenin ana yapısı olan ve ülkemizin Atatürk Barajı’ndan sonraki 2’nci büyük eseri olacak Silvan Projesi yakında faaliyette olacak. Proje kapsamındaki diğer barajları da hızla inşa ederek toplamda 2 milyon 350 bin dekar araziyi sulayacak bu projeyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Neresinden bakarsanız bakın, ülkemizin sınırlı su kaynaklarını en verimli kullanacak projeleri yapmaktayız. Bu yatırımların değeri daha iyi anlaşılacaktır” demişti.

Yukarı Afrin Barajı aktif

Yukarı Afrin Barajı ve İsale Hattı kritik vazifeler üstleniyor. 300 milyon liraya mâl olan ve 38 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip barajla Kilis’in su ihtiyacı karşılanıyor.

Yukarı Afrin Projesi kapsamında 2 bin 850 metre uzunluğunda olan isale hattı da etkin. Bu hatla yıllık 19 milyon metreküp su, Yukarı Afrin Barajı’ndan Kilis’e akıyor.