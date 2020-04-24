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Aktüel

Baraj suyu altında kalan eski yerleşim yerinde mahsur kalan köpekler kurtarıldı

2020-04-24 16:35:51 -
Baraj suyu altında kalan eski yerleşim yerinde mahsur kalan köpekler kurtarıldı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde su tutmaya başlayan Karakurt HES Barajı'ndaki eski yerleşim yerinde mahsur kalan 2 köpek kurtarıldı.

Baraj suyu altında kalmaya başlayan eski Karakurt köyündeki bir evin çatısında 2 köpek mahsur kaldı.

Suların yükselmesiyle daha önce boşaltılan eve yaklaşamayan köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kars ile Erzurum'dan gelen AFAD dalgıç ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpeklerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Ekipler, botla binaya giderek buradaki 2 köpeği güvenli bölgeye çıkardı.

Battaniyeyle sarılan köpekler, karınları doyurulduktan sonra jandarma ekiplerine teslim edildi.

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