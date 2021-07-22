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Siyaset Baraj mı patladı? Soylu'dan flaş Rize açıklaması!
Siyaset

Baraj mı patladı? Soylu'dan flaş Rize açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize ve Artvin'deki sel felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Can kaybımız yok, iki yaralımız var. Baraj patladığı iddiası doğru değil. Tüm tedbirleri alıyoruz, tahliyeler yapılıyor. Tahkimatlar olmasaydı hasar daha büyük olurdu. En kısa zamanda bölgedeki sıkıntıları halledeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 15:08:00 -
Baraj mı patladı? Soylu'dan flaş Rize açıklaması!

Geçtiğimiz hafta şiddetli sağanak yağış ve sel nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği Rize, yine felaketi yaşıyor. Son 12 saatte 110 kilograma yakın yağış düştüğü kentte can kaybı olmazken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, mahsur kalan vatandaşları ekipler botlarla kurtardı.

"Tüm tedbirleri alıyoruz"

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize ve Artvin'deki sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Yarın için de yağış uyarısı devam ediyor. Tüm tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. Vatandaşımızın ‘baraj patlayıp geldiği’ yönündeki bilginin doğru olmadığını söylemek istiyorum. Bu bilginin yanlış olduğunu ifade etmeye çalıştık" ded

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