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Gündem ‘Bar ve pavyonlar için değil…’ İlim Yayma Cemiyeti’nin yaptıklarına şahidiz
Gündem

‘Bar ve pavyonlar için değil…’ İlim Yayma Cemiyeti’nin yaptıklarına şahidiz

Yeniakit Publisher
2023-05-22 16:09:00 -

İlim Yayma Cemiyeti hakkında konuşan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Birçok ilim insanı, birçok zengin insan, gençlerin pavyonda barda eğlenmesi için değil, kötü alışkanlıklara teşebbüs etsinler diye değil, onları oralardan kurtarmak için, hayır için yurtlar açmış." dedi.

İlim Yayma Vakfı 50. kuruluş yılında hizmetleriyle toplumda iz bırakmış 50 insanın hayat hikâyesini bir kitapta topladı. 600 sayfalık eserde Türk sanayisi ve iş dünyasına damgasını vurmuş iş insanları, siyaset, bilim ve akademi dünyasına iz bırakmış önemli isimlere yer verildi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu eser de masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, İlim Yayma Vakfı hakkında şunları söyledi:

İlim Yayma Cemiyeti hakkında saatlerce konuşsak hakkını teslim etmiş olmayız. Birçok ilim insanı, birçok zengin insan, gençlerin pavyonda barda eğlenmesi için değil, kötü alışkanlıklara teşebbüs etsinler diye değil, onları oralardan kurtarmak için, hayır için yurtlar açmış.

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