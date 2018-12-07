Banyoyu ısıtmak için mangal yakan çift, hastanelik oldu
Karaman'da evdeki banyoyu ısıtmak için mangal kömürü yakan çift, sızan karbonmonoksit gazından zehirlerenek hastaneye kaldırıldı.07 Aralık 2018 Cuma 10:36
Karaman'da banyoyu ısıtmak için yaktıkları mangal kömürünün dumanından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı.
Karaman merkeze bağlı Başharman köyünde yaşayan Kemal T. (51) ve eşi Fatma T. banyoyu ısıtmak için evdeki mangala kömür koyarak yaktı.
Mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek fenalaşan çift, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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