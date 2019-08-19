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Banyolarınızın 7/24 bahar havasında olmasını ister miydiniz?

Banyolarınızın her zaman misler gibi kokmasını istiyorsanız; bu yöntemler işinize fazlasıyla yarayacak.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:57
Banyolarınızın 7/24 bahar havasında olmasını ister miydiniz?

Hanımlar, evlerinin banyolarının her daim güzel kokmasını arzu eder. Ancak son yıllarda yapılan binaların çoğunda apartman boşlukları banyoların tek havalandırması durumunda. Bu ise binadaki tüm kokuların evlerin içine en çok da banyoya sinmesine yol açıyor. Peki, banyolarınızın her zaman bahar çiçekleri gibi kokması için neler yapabilirsiniz?

İlk kural hijyen

İster tek kişi ister 5 kişi aynı evde yaşayın; banyo ve tuvalet gün içinde birkaç kez dikkatlice temizlenmelidir. Çamaşır suyu kullanmak istemeyenler karbonat ve sirke ile temizlik solüsyonu hazırlayabilirler.

Önlem alın

Havalandırma sistemi nedeniyle bazı banyolara apartman boşluğundan ya da giderlerden kötü kokular yayılabilir. Böyle bir durum yaşıyorsanız; havalandırma penceresini kapalı tutmanız çok daha iyi olacaktır. Banyo zeminindeki giderin ise üzerini küçük bir aksesuarla örtebilirsiniz.

Tuvalet kağıtlarını yağlayın (!)

İşin şakası bir yana aktarlardan kolayca bulabileceğiniz esansiyel yağlardan birkaç damla tuvalet kağıdının rulosuna damlatabilirsiniz. Bu yöntem rulo bitene kadar banyonuzun mis gibi kokmasını sağlayacaktır.

Taze çiçeklere ne dersiniz?

Banyonuz genişse bir vazo ile bu alanı dekore edebilirsiniz. Taze çiçeklerle ise banyonuzda mis gibi bir kokunun hüküm sürmesini sağlayabilirsiniz.

Havluları değiştirmeyi unutmayın

Havlular sürekli olarak ıslandığı ve tam olarak kurutulmadıkları için hızlıca kötü koku yaymaya başlarlar. Bu nedenle el havlularını her gün değiştirmeniz hem hijyen hem de kötü kokuyu önlemek için önemlidir. Ayrıca banyo havlularını da 3-4 günde bir yıkamanız kişisel hijyeniniz için son derece kıymetlidir.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:57
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