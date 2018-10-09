Banyolardaki kötü kokulara çözümler



Lavabo, klozet, küvet benzeri atık su giderlerinin tıkalı olması ve pis suların gerektiği gibi tahliye edilememesi, borularda biriken her türlü atık vb pisliğin banyo geneline kötü koku yaymasına sebep olur.

Pis su giderlerine tuvalet kağıdı, kağıt havlu veya diğer yabancı cisimlerin atılması, saç, deri gibi vücut kalıntılarının boruda birikmesi, yağ veya yağlı atıkların sık sık gidere dökülmesi, gider borularının eğimli olmaması, daire veya tüm apartmandaki tesisat yapısı veya hataları falan tıkanma yapabilir.



Çözüm 1: Lavabo pompasını küçümsemeyin. Klozetlerde ve hela taşlarında ise gider veya kanal açma sustası denilen, tıkanıklık açma tellerini deneyebilirsiniz.

Çözüm 2: Lavabo açıcı, hazır kimyasal çözeltiler, tıkanıklık sorunu eğer fazla ilerlememişse, tıkalı boruyu açmakta işinize yarayabilir. Yanlış ya da gerektiğinden fazla kimyasal ürün kullanımı tesisata kalıcı şekilde zarar verebilir. Ayrıca bu ürünleri solumamaya özen gösterin. Artı bunların çevreye zararlarını unutmayın.

Çözüm 3: Tesisatta bir sorun olması.. Bu banyonun kırılıp dökülmesi gibi bir ihtimal ortaya çıkarır. Ancak son yıllarda, banyodaki tıkanıklığın nereden kaynaklandığını bulmak için kamera sistemi kullanan tesisat firmalarının sayısı epey artmış durumda. Bu çeşitli görüntüleme cihazları ve robot teknolojisi sayesinde fayans kırmadan, boruları delmeden tıkanıklığın yeri, ne durumda olduğu ve neden kaynaklandığı gibi sorular, banyo hiç kirletilmeden cevaplanıyor.



Çözüm 4: Banyo zemininde yer alan yer süzgeçlerinin, sifon denilen bir su haznesi vardır. Eğer yer süzgecinden sık sık su akıtılmıyorsa, bu sifondaki su zamanla buharlaşır ve kötü kokular su engeline rastlamadıkları için banyoya doğru çıkarlar. Aynı mantık banyo küveti için de geçerlidir. Eğer küvet sık kullanılmıyorsa ya da bir arıza varsa, küvetin giderinin altında sürekli su bulunmadığı için kötü kokular etrafa yayılacaktır.

Çözüm 5: Apartmanda dairelerin atık su borularından çatı üzerine kadar çıkan bir havalandırma borusu olmalıdır. Bu havalandırma uzantısı yoksa, uzantı kısaysa ya da tıkanmışsa kötü kokular dairelerin banyosuna dolacaktır.

Çözüm 6: Klozetin gidere bağlandığı yerde boşluk olmamalıdır.

Çözüm 7: Çamaşır makinesinin çıkışında boşluk olmamalı, çıkıştaki boşluklar silikonla kapatılmalıdır.

Dirsekli boru, deve boynu, es boru, S boru gibi çeşitli adlar verilmiş olan bu kıvrımlı parçaların içinde biriken su, gelecek kötü kokular, gazlar için bir engel oluşturur. Fakat çoğu zaman bu ihmal edilip, pis su plastik bir boru ile gidere verilmekte, kokuya davetiye çıkarılmaktadır.