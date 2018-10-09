THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Banyolardaki kötü kokulara çözümler

Oldukça berbat sorunlardan biri banyodaki kötü kokulardır. Nereden geldiği anlaşılmayan, bu kötü kokuları gidermek için tek tek gözden geçirin: Pis Su Giderlerinde / Borularda Tıkanıklıklar

09 Ekim 2018 Salı 13:58
Banyolardaki kötü kokulara çözümler


Lavabo, klozet, küvet benzeri atık su giderlerinin tıkalı olması ve pis suların gerektiği gibi tahliye edilememesi, borularda biriken her türlü atık vb pisliğin banyo geneline kötü koku yaymasına sebep olur.

Pis su giderlerine tuvalet kağıdı, kağıt havlu veya diğer yabancı cisimlerin atılması, saç, deri gibi vücut kalıntılarının boruda birikmesi, yağ veya yağlı atıkların sık sık gidere dökülmesi, gider borularının eğimli olmaması, daire veya tüm apartmandaki tesisat yapısı veya hataları falan tıkanma yapabilir.

Çözüm 1: Lavabo pompasını küçümsemeyin. Klozetlerde ve hela taşlarında ise gider veya kanal açma sustası denilen, tıkanıklık açma tellerini deneyebilirsiniz.

Çözüm 2: Lavabo açıcı, hazır kimyasal çözeltiler, tıkanıklık sorunu eğer fazla ilerlememişse, tıkalı boruyu açmakta işinize yarayabilir. Yanlış ya da gerektiğinden fazla kimyasal ürün kullanımı tesisata kalıcı şekilde zarar verebilir. Ayrıca bu ürünleri solumamaya özen gösterin. Artı bunların çevreye zararlarını unutmayın.

Çözüm 3: Tesisatta bir sorun olması.. Bu banyonun kırılıp dökülmesi gibi bir ihtimal ortaya çıkarır. Ancak son yıllarda, banyodaki tıkanıklığın nereden kaynaklandığını bulmak için kamera sistemi kullanan tesisat firmalarının sayısı epey artmış durumda. Bu çeşitli görüntüleme cihazları ve robot teknolojisi sayesinde fayans kırmadan, boruları delmeden tıkanıklığın yeri, ne durumda olduğu ve neden kaynaklandığı gibi sorular, banyo hiç kirletilmeden cevaplanıyor.

Çözüm 4: Banyo zemininde yer alan yer süzgeçlerinin, sifon denilen bir su haznesi vardır. Eğer yer süzgecinden sık sık su akıtılmıyorsa, bu sifondaki su zamanla buharlaşır ve kötü kokular su engeline rastlamadıkları için banyoya doğru çıkarlar. Aynı mantık banyo küveti için de geçerlidir. Eğer küvet sık kullanılmıyorsa ya da bir arıza varsa, küvetin giderinin altında sürekli su bulunmadığı için kötü kokular etrafa yayılacaktır.

Çözüm 5: Apartmanda dairelerin atık su borularından çatı üzerine kadar çıkan bir havalandırma borusu olmalıdır. Bu havalandırma uzantısı yoksa, uzantı kısaysa ya da tıkanmışsa kötü kokular dairelerin banyosuna dolacaktır.

Çözüm 6: Klozetin gidere bağlandığı yerde boşluk olmamalıdır.

Çözüm 7: Çamaşır makinesinin çıkışında boşluk olmamalı, çıkıştaki boşluklar silikonla kapatılmalıdır.

Dirsekli boru, deve boynu, es boru, S boru gibi çeşitli adlar verilmiş olan bu kıvrımlı parçaların içinde biriken su, gelecek kötü kokular, gazlar için bir engel oluşturur. Fakat çoğu zaman bu ihmal edilip, pis su plastik bir boru ile gidere verilmekte, kokuya davetiye çıkarılmaktadır.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 13:58
  1. banyo
  2. kötü koku
  3. kötü kokulara çözümler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan müjdeyi verdi! Dev destek geliyor
    1. Bakan müjdeyi verdi! Dev destek geliyor
    2. Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün 'şüpheli 2..
    3. Bebeklerde bağırsak tıkanması
    4. Kendi ölüm salasını kendisi okudu!..
    5. Kurtulma çabası... Hapisten aday olacak!
    6. İşte ASELSAN'ın yeni savaş canavarı
    7. Suudi yetkililer, Türk uzmanları..
    8. Gaziantep'te dolmuşçular birbirine..
    9. Hakaretler yağdırdı, konukluğu..
    10. İşte Albayrak'ın açıklamalarına..
    11. Fuhuş baronunun karısı ihbar etti, 26..
    12. Erdoğan'ın avukatı Kılıçdaroğlu'nun..
    13. Evin balkonunda dehşeti yaşadılar!..
    14. Karnınızda sertlik ve şişkinlik varsa...
    15. İğrenç olay! 'Hiçbir kadın asla yalnız..
    16. Patates suyu mideye çok iyi geliyor
    17. Akar, Hava Harp Okulu yeni..
    18. ‘Kimse dinime hakaret edemez’
    19. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:..
    20. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'dan kısa..
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu