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Banyo duvarlarına kağıt kaplama olur mu?

Banyolar için duvar kağıdı uygulamasından söz edilirken genellikle temkinli davranılır.

05 Ekim 2018 Cuma 18:39
Banyo duvarlarına kağıt kaplama olur mu?

Suyla temas eden duvarlara duvar kağıdı döşenmemesi tavsiye edilir. Oysa artık, belki de dünyada ilk kez, duş ünitesinin içi de dahil olmak üzere, bir banyonun bütün duvarlarını duvar kağıdı ile kaplamak mümkün oluyor. Çok katmanlı yapısıyla, yüzeyinden duvara su geçirmeyen bu yeni ürün, dekoratif oluşunun yanı sıra kullanışlı yapısıyla cazip. Bir bayan tek başına uygulayabiliyor.

Nem ve rutubeti önleyen yapısıyla aynı zamanda izolasyon malzemesi görevi gören bu duvar kağıtlarının üzerine seramik uygulamak da mümkün. Seramiklerde derzlerin arasından geçecek olan suyu bloke etme özelliğiyle seramiğin altına da izolasyon malzemesi görevi görebiliyor.

Duvar kağıtlarının üstü, filalat dahil sağlığa zararlı hiçbir madde içermeyen vinil dokuya sahip. Ürünlerin alt katmanı duvara yüksek tutunma özelliği veren fiberlerle kaplı. Ara katmanlar ise duvar kağıdına su geçirmemenin yanı sıra darbelere dayanıklılık özelliği veriyor.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 18:39
  1. banyo
  2. duvar kağıdı

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