Banvit, Anwil'e konuk olacak Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Anwil ile karşılaşacak

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta maçında Banvit, yarın Polonya temsilcisi Anwil'e konuk olacak. Mistrzow Spor Salonu'nda TSİ 20.30'da başlayacak maç, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı daha önce garantileyen turuncu-yeşilliler, deplasmanda Anwil'i mağlup ederek grupta ikinci sırayı garantilemek istiyor. Banvit, grupta geride kalan 12 maçta 8 galibiyet elde etti. İki takım arasında grubun 6. haftasında oynanan mücadeleyi Banvit, sahasında 75-68 kazanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.