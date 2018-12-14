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Banvit, ABD'li oyuncu Gary Neal ile anlaştı

14 Aralık 2018 Cuma 15:50
Banvit, ABD'li oyuncu Gary Neal ile anlaştı

BALIKESİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Banvit, ABD'li oyun kurucu Gary Neal ile anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sezon İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Tecnyconta Zaragoza takımında oynayan Neal, 20,6 sayı ve 3,2 asist ortalamaları ile mücadele ederek, ligi sayı lideri olarak bitirdi.

Türkiye'de 2007-08 sezonu başında Pınar Karşıyaka'ya transfer olan Neal, çıktığı 19 karşılaşmada 23,6 sayı, 5,2 ribaunt ve 3,5 asist ortalamalarını yakaladı. Gary Neal, sezonun ikinci yarısında İspanya'nın Barcelona takımına transfer olmuştu.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:50
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  2. Gary Neal
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