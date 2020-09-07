  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Banu Avar televizyondaki ahlaksızlığa dikkat çekti! Küresel çetelerin planını açıkladı
Gündem

Banu Avar televizyondaki ahlaksızlığa dikkat çekti! Küresel çetelerin planını açıkladı

Ulusalcı kimliği ile tanınan Banu Avar, Survivor gibi yapımların psikologlar tarafından yapıldığını ve küresel çeteler tarafından yapılıp pazarlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 00:30:00 -

Netflix gibi platformlar toplumun ahlakını bozmak için çaba sarf ederken bir yandan da Türkiye'de ithal programlar zehir saçmaya devam ediyor.

Tehlikeye dikkat çeken Banu Avar, Survivor gibi programlarla neyin amaçlandığına dikkat çekti.

Avar şöyle konuştu:

Bize bir operasyon uygulanıyor şuan, geçen izlediğim bir programda kadının kafasına bir şeyler atılıyor. Normalmiş gibi gösteriliyor. Bu gibi programlar Türkiye'yi şekillendirmek için yapılıyor.

Survivor gibi yetenek sizsiniz gibi programlar tek bir şirketler tarafından pazarlanıyor. Küresel çetelere çalışıyorlar. Bunlar psikologlar için yapılıyor. Survivor'ın başındaki adamı (Acun Ilıcalı) ben yazdım. Bakın kimler var bu işlerin içinde, bugün izdivaç programlarına bakıyorsunuz, alış verişe dönmüş, bütün bunlar bir savaş operasyonu, bunların içinde kaybolursak neyin ne olduğunu anlayamayız. Beyne kelepçe geçiriyorlar olay bu bunu bir çok ülkede yapıyorlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile savaşa karşı çıktılar: Felaketimiz olur
Gündem

Türkiye ile savaşa karşı çıktılar: Felaketimiz olur

Yunanistan'ın Türkiye karşı yürüttüğü "maksimalist" tezlerine karşı çıkan aklıbaşında Yunanlı isimler olası savaşın büyük felaketlere yol aç..
İşte gerçek Amerikan Rüyası...
Dünya

İşte gerçek Amerikan Rüyası...

Holywood filmleri ile tüm dünya gençlerinin beyinlerini yıkayan Amerika’nın gerçek yüzü bu belgeselle ortaya çıktı. Belgesel, Amerika gençli..
Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı
Gündem

Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Suriye sınırındaki tankları Yunanistan sınırına sevk etmeye başladığ..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı