Banu Avar televizyondaki ahlaksızlığa dikkat çekti! Küresel çetelerin planını açıkladı

Netflix gibi platformlar toplumun ahlakını bozmak için çaba sarf ederken bir yandan da Türkiye'de ithal programlar zehir saçmaya devam ediyor.

Tehlikeye dikkat çeken Banu Avar, Survivor gibi programlarla neyin amaçlandığına dikkat çekti.

Avar şöyle konuştu:

Bize bir operasyon uygulanıyor şuan, geçen izlediğim bir programda kadının kafasına bir şeyler atılıyor. Normalmiş gibi gösteriliyor. Bu gibi programlar Türkiye'yi şekillendirmek için yapılıyor.

Survivor gibi yetenek sizsiniz gibi programlar tek bir şirketler tarafından pazarlanıyor. Küresel çetelere çalışıyorlar. Bunlar psikologlar için yapılıyor. Survivor'ın başındaki adamı (Acun Ilıcalı) ben yazdım. Bakın kimler var bu işlerin içinde, bugün izdivaç programlarına bakıyorsunuz, alış verişe dönmüş, bütün bunlar bir savaş operasyonu, bunların içinde kaybolursak neyin ne olduğunu anlayamayız. Beyne kelepçe geçiriyorlar olay bu bunu bir çok ülkede yapıyorlar.