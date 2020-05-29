Bant genişliği web sitenizi nasıl etkiler

Bant genişliği web sitelerinin çalışma hızını nasıl etkilediğini ve bant genişliği neyi ifade ettiği gibi soruları hizhosting Genel Müdürü Caner Çakı cevaplandırdı.

Web siteleri için bant genişliğinin önemine değinen Çakı, bir bilgisayar ağı veya internet bağlantısı üzerinden belirli bir süre içinde maksimum veri miktarını bir noktadan diğerine iletme kapasitesinin bant genişliği olduğunu anımsattı. Çakı, “Bant genişliği, bir iletim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılır. Başka bir deyişle bir kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyal, kanalın bant genişliğidir. Bant genişliği geleneksel olarak saniye başına bit olarak ifade edilir. Modern ağ bağlantıları ise, genellikle saniyede milyonlarca bit(Mbps) veya saniye başına milyarlarca bit (GBPS) olarak ölçülen daha büyük kapasiteye sahiptir. Bant genişliği bağlantıları simetrik olabilir, bu da veri kapasitesinin veri yüklemek veya indirmek için her iki yönde aynı olduğu belirtir. Asimetrik olduğu durumlarda ise indirme ve yükleme kapasitesi aynı değildir. Asimetrik bağlantılarda, yükleme kapasitesi tipik olarak indirme kapasitesinden daha küçüktür” diye konuştu.