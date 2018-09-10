Banliyö treni arabaya çarptı! 1 kişi yaşamını yitirdi
İzmir'de hemzemin geçide kullandığı araçla kontrolsüz şekilde giren Ali Yörük, Ödemiş-İzmir seferini yapan banliyö treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.10 Eylül 2018 Pazartesi 11:20
İzmir'in Bayındır ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yakacık mevkisindeki hemzemin geçide kontrolsüz şekilde giren 80 yaşındaki Ali Yörük'ün kullandığı 35 ZRA 43 plakalı otomobile Ödemiş-İzmir seferini yapan "32724" sefer sayılı banliyö treni çarptı.
TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Otomobilin üç parçaya ayrıldığı kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle hattaki tren seferleri durduruldu.
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