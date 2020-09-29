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Aktüel Bankaya para yatırmak için gelen kişi, sırada beklerken gasbedildi
Aktüel

Bankaya para yatırmak için gelen kişi, sırada beklerken gasbedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:08:39 -
Bankaya para yatırmak için gelen kişi, sırada beklerken gasbedildi

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de aldığı otomobilin parasını ödemek için bankaya gelen kişinin yaklaşık 60 bin lirası banka önünde sıra beklerken gasbedildi.

Alınan bilgiye göre, 172 bin liraya satın aldığı otomobilin parasını ödemek için Bahçeşehir Süzer Bulvarı'ndaki bir banka şubesine gelen vatandaş içeri girmek için sırada bekledi.

Bu sırada yanına yaklaşan otomobilden çıkan bir şüpheli, içinde para bulunan poşeti almaya çalıştı.

Yaşanan arbede sırasında poşetin yırtılması sonucu paraların bir kısmı yere saçıldı.

Poşetteki yaklaşık 60 bin lirayı gasbeden zanlı, otomobile binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 kişi olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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