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Ekonomi Bankaya gitmek yasak mı? Engelli yaşlı parası için bankaya gidilebilecek mi?
Ekonomi

Bankaya gitmek yasak mı? Engelli yaşlı parası için bankaya gidilebilecek mi?

Maaş çekmek için bankaya giden yasaktan muaf mı? 29 Nisan Perşembe akşamı 19.00’da sokağa çıkma yasağı başladı. Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00’te sona erecek. Bu süre zarfında bankalar hizmet vermeye devam ediyor. Sosyal yardım, engelli maaşı, yaşlılık aylığı alanlar bankaya gitmenin yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki, maaş çekmek için bankaya gitmek yasak mı? Maaş almak için bankaya gidecek olanlar kısıtlamadan muaf mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 22:20:00 -
Bankaya gitmek yasak mı? Engelli yaşlı parası için bankaya gidilebilecek mi?

Türkiye’de 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanıyor. Bu dönemde aylıklarını çekmek için bankaya gitmek isteyenler kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını merak ediyor. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki, bankaya gitmek yasak mı?

Bankaya gitmek yasak mı? Engelli yaşlı parası için bankaya gidilebilecek mi?

Tam kapanma dönemi içerisinde 5-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan gerek engelli ve yaşlı aylıkları gerekse sosyal destek ödemelerinin salgınla mücadele koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve Valiliklerimizle yapılan görüşmeler sonucunda PTT kart sahipleri ve banka hesaplarına aktarılacaklar olanlar hariç olmak üzere;

- Engelli ve yaşlı aylığında 867.242,

- Sosyal destek ödemesinde ise 765.852, hak sahibinin ödemelerinin evlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamuoyu ile paylaşılmıştır.

5-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki toplam 1.633.094 hak sahibinin ödemeleri; valilerimizin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim şeklinde yapılacaktır.

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